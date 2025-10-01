SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray yönetiminden oyunculara: Eğer Beşiktaş'ı yenersiniz...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçının ardından soyunma odasına inerek derbi galibiyetinin de gelmesi halinde prim sözü verdi. İşte detaylar...

Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray yönetiminden oyunculara: Eğer Beşiktaş'ı yenersiniz...
Berker İşleyen

Galatasaray yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi.

PRİMİ AÇIKLADILAR

Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray yönetiminden oyunculara: Eğer Beşiktaş ı yenersiniz... 1

Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı.

Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.

"BEŞİKTAŞ'I YENİN..."

Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray yönetiminden oyunculara: Eğer Beşiktaş ı yenersiniz... 2

Yönetim, "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler yine yapacağını yaptı! Mbappe'den övgüler...Arda Güler yine yapacağını yaptı! Mbappe'den övgüler...
Henry hayran kaldı: Galatasaray herkesi yenebilirler!Henry hayran kaldı: Galatasaray herkesi yenebilirler!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Liverpool prim son dakika beşiktaş galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.