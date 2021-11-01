SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Liverpool, golcüsünü Real Madrid'de buldu

Liverpool, golcüsünü Real Madrid'de buldu

01.11.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig devi Liverpool, Real Madrid'in 63 milyon euro'luk yedeğini kadrosuna katmak istiyor.

Liverpool, golcüsünü Real Madrid'de buldu
Luka Jovic

Luka Jovic

SIR Sırbistan
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Premier Lig ekiplerinden Liverpool golcü hamlesini Real Madrid'den yapabilir.

Fichajes'in haberine göre Avrupa'nın birçok kulübü Luka Jovic'in peşinde. Liverpool da bu kervana katıldı. Jürgen Klopp oyuncunun mevcut statüsü nedeniyle transferi kolay bitirmeyi amaçlıyor.

Luka Jovic, Real Madrid'e transfer olduktan sonra hiçbir zaman birinci forvet olamadı. İspanyol devi onun için servet ödese de geçen sezonun ikinci yarısını eski takımı Eintracht Frankfurt'ta geçirdi. Bu sezon da süre almakta oldukça zorlanıyor.

İSTATİSTİKLERİ

Real Madrid, Luka Jovic için Eintracht Frankfurt'a 63 milyon euro bonservis ödemişti. Ancak Jovic bugüne kadar 38 maçta süre alırken yalnızca 2 gole imza attı.

Real Madrid, Sırp golcüden umduğunu bulamadı ve göndermenin yollarını arıyor. Luka Jovic bu sezon 6 maçta toplam 90 dakika süre alabildi. Jovic geçen sezon da sadece 5 maçta Real Madrid forması giymişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
Tottenham'ın yeni hocası belli olduTottenham'ın yeni hocası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Liverpool
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Araç sahiplerine uyarı! 20 bin TL'ye kadar masraf çıkabilir

Araç sahiplerine uyarı! 20 bin TL'ye kadar masraf çıkabilir

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Fatih Terim'den flaş Trabzonspor iddiası!

Yılın olayı! Men edildiler

Yılın olayı! Men edildiler

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Resmen açıklandı! 3 imza birden

Resmen açıklandı! 3 imza birden

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Herkes şokta! Kararını verdi

Herkes şokta! Kararını verdi

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

F.Bahçe ve G.Saray'a puan silme cezası!

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.