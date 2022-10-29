Liverpool, Leeds karşısında son dakikada yıkıldı! Jürgen Klopp için çanlar çalıyor...

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta mücadelesinde Liverpool, Leeds United'ı konuk etti. Anfield Road'da oynanan müsabaka, Leeds'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrigo ve 89. dakikada Summerville kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise Mohamed Salah'tan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan Liverpool, 16 puanda kaldı ve 9. sırada yer buldu. 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Leeds ise 12 puanla 15. sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. Leeds ise Bournemouth'u ağırlayacak.

