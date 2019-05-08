Liverpool Lionel Messi'ye nefes aldırmadı

Liverpool'a karşı ilk maçın yıldızı olan Lionel Messi, Anfield'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında adeta sahadan silindi. Barcelona'nın 10 numarası, Fabinho ve Virgil van Dijk'ın markajındayken topla buluşma konusunda sorunlar yaşadı.

35 başarılı ve 6 başarısz pasla oynayan Lionel Messi, kendi ortalamasının çok altında kaldı. Messi, attığı 4 şutta 2 kez kaleyi bulurken, 2 kez çerçeveyi bulamadı. Liverpool savunması, maç boyunca Lionel Messi'ye sadece 1 kez faul yaptı.

9 SENEDİR YARI FİNALDE ATAMIYOR

Messi, maç boyunca toplam 17 top kaybı yaptı ve sadece 2 kez top kazanabildi. Arjantinli süperstardan daha fazla top kaybeden tek oyuncusu ise 21 ile Jordi Alba oldu. 2010/11'deki Bernabeu deplasmanından bu yana yarı final deplasman maçlarında gol atamayan Messi, Anfield deplasmanını da boş geçmiş oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 112 gol atan Arjantinli, bunların sadece 6'sını yarı finallerde attı.





