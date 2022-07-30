Community Shield Finali'nde bu akşam Liverpool ve Manchester United karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devi bu akşam kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Premier Lig şampiyonu Manchester City ve FA Cup şampiyonu Liverpool'u karşı karşıya getirecek olan mücadele nefesleri kesecek. Peki, Liverpool Manchester City kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Community Shield Finali'nde bu akşam Liverpool ve Manchester United maçı nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Dev maç bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

