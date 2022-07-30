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Liverpool Manchester City kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

30.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Manchester City kupa maçı bu akşam tüm futbolseverlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Premier Lig şampiyonu Manchester City ve FA Cup şampiyonu Liverpool bu akşam Community Shield Finali'nde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Liverpool Manchester City kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liverpool Manchester City kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Community Shield Finali'nde bu akşam Liverpool ve Manchester United karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devi bu akşam kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Premier Lig şampiyonu Manchester City ve FA Cup şampiyonu Liverpool'u karşı karşıya getirecek olan mücadele nefesleri kesecek. Peki, Liverpool Manchester City kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Community Shield Finali'nde bu akşam Liverpool ve Manchester United maçı nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Dev maç bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool kupa manchester city
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