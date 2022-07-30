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Liverpool Manchester City maçı saat kata, hangi kanalda? Liverpool Manchester City canlı izle!

30.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Manchester City maçı için geri sayım sürüyor. Maça dakikalar kala futbolseverler internette mücadeleye ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Liverpool Manchester City maçı saat kata, hangi kanalda? İşte Liverpool Manchester City canlı izle bilgisi...

Liverpool Manchester City maçı saat kata, hangi kanalda? Liverpool Manchester City canlı izle!

Liverpool Manchester City maçı için heyecan dorukta. Bir önceki sezon Premier Lig'de son karşılaşmaya dek şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ve Liverpool, Community Shield Finali'nde karşı karşıya gelecek. Peki Liverpool Manchester City maçı saat kata, hangi kanalda? Liverpool Manchester City canlı izle bilgisi ve detaylar haberimizde...

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester City maçı 30 Temmuz Cumartesi (buakşam) saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester City maçı saat 19.00'da Tivibu Spor 3'te canlı olarak yayınlanacak:

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