Liverpool Manchester United maçı için geri sayım sürüyor. Maça saatler kala vatandaşlar internet arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Liverpool Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda? Maç şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşmaya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Manchester United maçı 19 Nisan Salı (bugün) Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak.

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester United maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek. Maç şifreli olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Liverpool Muhtemel 11'ler:

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane

Manchester United Muhtemel 11'ler:

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo

