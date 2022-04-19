Liverpool Manchester United maçı için geri sayım sürüyor. Maça saatler kala vatandaşlar internet arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Liverpool Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda? Maç şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşmaya ilişkin bilgileri sizler için derledik.
Liverpool - Manchester United maçı 19 Nisan Salı (bugün) Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak.
Liverpool - Manchester United maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek. Maç şifreli olarak yayınlanacak.
Liverpool Muhtemel 11'ler:
Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mane
Manchester United Muhtemel 11'ler:
De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo
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