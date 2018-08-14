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Liverpool Mohamed Salah'ı polise ihbar etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Araba kullandığı sırada telefonuyla ilgilenen yıldız futbolcuyu, kulübü Liverpool polise bildirdi.

Liverpool Mohamed Salah'ı polise ihbar etti

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah hakkında, araba kullandığı sırada telefonuyla ilgilendiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Liverpool'un West Ham United'ı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası hayranları tarafından aracının etrafı sarılan Salah'ın seyir hâlindeyken telefonuyla ilgilendiği, amatör bir kamera tarafından kayıt altına alınmıştı.

Merseyside Polis Merkezi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir futbolcunun araba kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini gösteren bir video hakkında bilgilendirildik. Konu, ilgili departmana aktarılmıştır. Bilgilendirme için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

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Çok geçmeden söz konusu futbolcunun Salah olduğu anlaşılırken, Mısırlı yıldızı polise ihbar edenin ise kulübü Liverpool olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan kulüp sözcüsü, "Oyuncumuzla yaptığımız görüşme sonucunda çekilen görüntüleri polis ekiplerine bildirmeye karar verdik. Süreç kendi aramızda yürütülecek olup, ne kulüp ne de oyuncu tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla kaydettiği 32 golle Premier League'in gol kralı olan Mohamed Salah, bu sezonun açılış maçında da West Ham United'a karşı takımının ilk golüne imza atmıştı. (NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere liverpool mohamed salah

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