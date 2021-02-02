Liverpool, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı!

Liverpool, Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu. Ozan, yeni takımında 19 numaralı formayı giyecek.

Liverpool, bu transfer karşılığında Schalke'ye 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan için yapılan anlaşmadaki satın alma maddesi ise 30 milyon euro.

JÜRGEN KLOPP: "ÇOK BÜYÜK YETENEK"

Transfer sonrasında konuşan Jürgen Klopp, Ozan Kabak ile çalışmak için heyecanlı olduklarını söylerken, "Ozan Kabak, gerçekten çok büyük bir yetenek. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Eski hocası David Wagner, Ozan Kabak'ın takımın gelecekteki kaptanı olacağını söylerdi. Çok düzgün bir karakter. Türkiye'de istediği takımda oynardı ama başka bir ülkeye gitmeyi seçti. Öğrenmek istiyor, burada öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ SÜRERKEN ÖNEMLİ BİR İMZAYDI"

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider ise Ozan Kabak'ın ayrılığı sonrasında, "Ekonomik açıdan bakarsak, Ozan Kabak'ın transferi bu koronavirüs pandemisinin etkileri sürerken Schalke için çok önemliydi." dedi.

JOEL MATIP SEZONU KAPATTI

Liverpool ayrıca, Virgil van Dijk'ın ardından bir diğer stoperi Joel Matip'in de sezonu kapattığını da duyurdu.

