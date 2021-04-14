Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!

Heyecanla takip edilen UEFA Şampiyonlar Lig’i çeyrek final heyecanı sürüyor. Real Madrid ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool’un bu rövanş maçında tek bir hedefi var. Zorlu karşılaşmada 3 – 1’lik Liverpool mağlubiyeti maçı uzatırken, Liverpool’un 2 – 0’lık bir skora ihtiyacı var. Milli stoper Ozan Kabak ise takımın ilk 11’inde sahaya çıkacak. Ozan Kabaki ilk maçtaki performansı ile oldukça eleştirilmişti. Peki, Liverpool – Real Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda?

LİVERPOOL – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak maçı Björn Kuipers yönetecek. Liverpool ve Real Madrid maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor. Ancak Real Madrid 1 gol bulursa, bu kez Liverpool'un rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Bunun dışındaki sonuçlar ise teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımını mutlu sona ulaştıracak.



