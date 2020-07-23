Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı.
Anfield'ta oynanan maçtan sonra kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, puanını 96'ya çıkartan Liverpool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak
(İHA)
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