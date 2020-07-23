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Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.07.2020 09:41 | Son Güncelleme

Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı. Kaptan Jordan Henderson, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kaldırdığı kupayla taçlandırdı. Teknik direktör Jürgen Klopp'un ise keyfi yerindeydi.

Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı.

Anfield'ta oynanan maçtan sonra kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, puanını 96'ya çıkartan Liverpool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak

(İHA)

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