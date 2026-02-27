SPOR

Liverpool'un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Liverpool'un, temsilcimize karşı olan tarihi fobisi gün yüzüne çıktı! Devler Ligi tarihinde en az 5 kez karşılaştığı takımlar arasında İngiliz ekibinin en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı iki takımdan biri Galatasaray oldu. Yüzde 20'lik bu şoke eden istatistik, Aslan'ın Ada ekibine karşı olan psikolojik üstünlüğünü resmen kanıtladı!

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool cephesinde tarihi gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. İtalyan devi Juventus'u eleyerek tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Sarı-Kırmızılılar, eşleştiği İngiliz ekibine karşı geçmişten gelen devasa bir psikolojik üstünlüğü de elinde bulunduruyor.

ADA BÖYLE İSTATİSTİK GÖRMEDİ: SADECE 1 GALİBİYET!

Liverpool un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktı 1

Avrupa futbolunun en büyük arenasındaki verilere bakıldığında, Liverpool'un Galatasaray'a karşı ne kadar zorlandığı açıkça görülüyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaştığı rakipler dikkate alındığında, Liverpool'un galibiyet yüzdesinin en düşük olduğu iki takımdan biri Sarı-Kırmızılı temsilcimiz.

Bugüne kadar Devler Ligi sahnesinde Galatasaray ile tam 5 kez kozlarını paylaşan Kırmızılar, bu maçların sadece 1'inden galibiyetle ayrılabildi.

CHELSEA İLE BİRLİKTE LIVERPOOL'UN EN BÜYÜK BELALISI!

Liverpool un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktı 2

Liverpool'un temsilcimiz karşısındaki galibiyet oranı %20 gibi kendileri adına oldukça düşük ve sarsıcı bir seviyede. İngiliz devinin bu turnuvada minimum 5 maça çıkıp da %20 kazanma oranıyla hapsolduğu diğer tek takım ise kendi ligindeki ezeli rakibi Chelsea (10 maçta 2 galibiyet).

%20 | Galatasaray (5 maçta 1 galibiyet)

%20 | Chelsea (10 maçta 2 galibiyet)

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ASLAN'DA!

Liverpool un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktı 3

Juventus destanının ardından son 16 turunda Liverpool karşısına çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri, sahaya sadece mevcut form durumlarıyla değil, bu devasa tarihi üstünlükle de çıkacak. Kendi evindeki Chelsea sendromunu Avrupa'da Galatasaray'a karşı yaşayan Liverpool, RAMS Park cehennemi öncesi bu istatistikle adeta ecel terleri döküyor.

