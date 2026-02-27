Liverpool'un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool cephesinde tarihi gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. İtalyan devi Juventus'u eleyerek tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Sarı-Kırmızılılar, eşleştiği İngiliz ekibine karşı geçmişten gelen devasa bir psikolojik üstünlüğü de elinde bulunduruyor.

ADA BÖYLE İSTATİSTİK GÖRMEDİ: SADECE 1 GALİBİYET!

Avrupa futbolunun en büyük arenasındaki verilere bakıldığında, Liverpool'un Galatasaray'a karşı ne kadar zorlandığı açıkça görülüyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaştığı rakipler dikkate alındığında, Liverpool'un galibiyet yüzdesinin en düşük olduğu iki takımdan biri Sarı-Kırmızılı temsilcimiz.

Bugüne kadar Devler Ligi sahnesinde Galatasaray ile tam 5 kez kozlarını paylaşan Kırmızılar, bu maçların sadece 1'inden galibiyetle ayrılabildi.

CHELSEA İLE BİRLİKTE LIVERPOOL'UN EN BÜYÜK BELALISI!

Liverpool'un temsilcimiz karşısındaki galibiyet oranı %20 gibi kendileri adına oldukça düşük ve sarsıcı bir seviyede. İngiliz devinin bu turnuvada minimum 5 maça çıkıp da %20 kazanma oranıyla hapsolduğu diğer tek takım ise kendi ligindeki ezeli rakibi Chelsea (10 maçta 2 galibiyet).

%20 | Galatasaray (5 maçta 1 galibiyet)

%20 | Chelsea (10 maçta 2 galibiyet)

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ASLAN'DA!

Juventus destanının ardından son 16 turunda Liverpool karşısına çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri, sahaya sadece mevcut form durumlarıyla değil, bu devasa tarihi üstünlükle de çıkacak. Kendi evindeki Chelsea sendromunu Avrupa'da Galatasaray'a karşı yaşayan Liverpool, RAMS Park cehennemi öncesi bu istatistikle adeta ecel terleri döküyor.