Liverpool'un yıldızı Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! "Yenilmemiz sürpriz değil"

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Galatasaray maçının ardından konuştu ve sarı-kırmızılıları övdü.

"GALATASARAY'A YENİLMEMİZ SÜRPRİZ DEĞİL! ÇOK GÜÇLÜLER"

Konate, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Çılgın taraftarları ve atmosferleri var. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız." dedi.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GİBİ..."

Atmosfer hakkında konuşan Konate, "Ne atmosfer ama! "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlardan bu tarz taraftarlarları biliyoruz! Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü." ifadelerini kullandı.