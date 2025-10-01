SPOR

Liverpool'un yıldızı Galatasaray'ı öve öve bitiremedi! "Yenilmemiz sürpriz değil"

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Galatasaray maçının ardından konuştu ve sarı-kırmızılıları öve öve bitiremedi.

Emre Şen

Liverpool forması giyen Ibrahima Konate, Galatasaray maçının ardından konuştu ve sarı-kırmızılıları övdü.

"GALATASARAY'A YENİLMEMİZ SÜRPRİZ DEĞİL! ÇOK GÜÇLÜLER"

Liverpool un yıldızı Galatasaray ı öve öve bitiremedi! "Yenilmemiz sürpriz değil" 1

Konate, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Çılgın taraftarları ve atmosferleri var. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız." dedi.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GİBİ..."

Liverpool un yıldızı Galatasaray ı öve öve bitiremedi! "Yenilmemiz sürpriz değil" 2

Atmosfer hakkında konuşan Konate, "Ne atmosfer ama! "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlardan bu tarz taraftarlarları biliyoruz! Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü." ifadelerini kullandı.

