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Liverpool ve Barcelona Çağlar Söyüncü için yarışıyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Liverpool ve Barcelona, Çağlar Söyüncü'yü almak için büyük bir mücadelenin içinde. Barça, Leicester'a 36 milyon euro artı sonraki satışından yüzde 10 pay teklifinde bulundu. Bir diğer dev Liverpool ise Çağlar için 40 milyon euro gözden çıkardı. Pazarlıklar sürüyor.

Liverpool ve Barcelona Çağlar Söyüncü için yarışıyor

İngiltere ekibi Leicester City’de forma giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’yü Avrupa’nın iki dev kulübü istiyor. İngiltere’den Liverpool, İspanya’dan ise Barcelona 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için büyük bir mücadelenin içine girdi. Barcelona, Çağlar için İngiliz ekibine 36 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık bir teklif sundu. Liverpool’un teklifi ise 40 milyon euro oldu. Kısa süre içinde pazarlıkların sonlandırılması planlanıyor.

2 YIL ÖNCE FREİBURG’DAN GELDİ

Başarılı oyuncunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor. Leicester, 2 yıl önce Alman ekibi Freiburg’a 21 milyon euro ödeyerek Çağlar’ı transfer etmişti. Genç stoperin piyasa değeri ise tam 40 milyon euro… 24 yaşındaki oyuncu bu piyasa değeri ile Türk futbolcuları arasında ilk sırada yer alıyor. Çağlar Söyüncü’yü yakından takip eden isim olan Ozan Kabak’ın piyasa değeri ise 29 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncunun 2014 yılında piyasa değeri ise sadece 50 bin euroydu.

ALTINORDU YÜZDE 3.5 ALACAK

Altınordu, Milli yıldızımızın olası satışından yetiştirme bedeli olarak yüzde 3.5 pay alacak. İzmir ekibi, 2016 yılında Çağlar’ı Almanya ekibi Freiburg’a 2 milyon 650 bin euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Leicester formasını 42 resmi müsabakada giydi. 3 bin 649 dakika sahada kalan genç oyuncu takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. İngiliz basını tarafından Çağlar Söyüncü sezonun en iyi 11’ine seçildi. (Akşam)

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