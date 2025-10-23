SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Liverpool ve Chelsea'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla tamamladı - Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Osimhen'in 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus arasındaki mücadeleyi İspanyol ekibi 1-0 kazandı.

Liverpool ve Chelsea'den Şampiyonlar Ligi'nde farklı tarife
Emre Şen

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Konuk takımın golünü Helmersen kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren mücadelede, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Chelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George'un golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts'tan geldi.

19 yaşındaki Marc Guiu, 18. dakikada attığı golle Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. 45+6. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, 33 dakika sonra rekoru kendi adına geliştirdi.

  1. dakikada Romeo Lavia'nın yerine giren 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

Liverpool geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 galip ayrılırken, Bayern Münih de sahasında Club Brugge'ü 4-0 yendi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1

Athletic Bilbao (İspanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-1

Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1

Atalanta (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 0-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Monaco (Fransa)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan flaş açıklama! O isim ''ülkesine dönüyor''Okan Buruk'tan flaş açıklama! O isim ''ülkesine dönüyor''
Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''
Anahtar Kelimeler:
Chelsea Liverpool Juventus Arda Güler real madrid şampiyonlar ligi Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Muğla açıklarında korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Mourinho Devler Ligi'nde farklı yenildi! Bahanesi Fenerbahçe oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

Türkiye'nin en zengin listesi değişti! 1 numarayı kaptıran Murat Ülker'den 3 kelimelik yanıt

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

'Gecikme zammıyla silinmesi...' Uzman isim 'İlave bir madde' diyerek o borçlar için affı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.