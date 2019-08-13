Liverpool ve Chelsea taraftarları Süper Kupa için İstanbul'a akın etti!

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa yarın saat 22.00'de başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Taksim ve stat çevresinde de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Özel harekat destekli polis ekipleri çevrede kuş uçurtmazken, stat etrafına ise güvenlik bariyerleri getirildi. Süper Kupa için İstanbul'a gelen taraftarlar ve Türk futbolseverler maçın oynanacağı Vodafone Park'nın çevresinde toplanarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolseverler özellikle kartal heykeli ile 5 yıl önce hayatını kaybeden Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın stat kapısına asılan posterine ilgi gösterdi. FİNAL İÇİN BAKÜ'DEN GELDİLER İki İngiliz devi arasında oynanacak olan Süper Kupa için dünyanın dört bir yanından futbolsever İstanbul'a akın etti. Maçı izlemek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen bir grup Liverpool taraftarı, İstanbul'da oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Liverpool-Milan arasında 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 14 yıl sonra yine bir Liverpool maçı için geldiğini belirten bir taraftar "Azerbaycan'dan 50 kişi geldik. Biz 33 saatlik otobüs yolculuğunun ardından İstanbul'a geldik. İstanbul mucizeler şehri. Liverpool 2005 yılında burada şampiyonlar liginde mucize yaptı. Maç sonucu beklentim 3-1. Liverpool burada kupayı kaldıracak" şeklinde konuştu. 100 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR Dünyanın sonucunu heyecanla beklediği UEFA Süper Kupa nedeniyle İstanbul'a dünyanın birçok yerinden turist gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü. Özellikle Taksim ve çevresindeki otellerin doluluk oranının arttığı gözlendi. Taksim Meydanı'ndaki büfe çalışanlarından Alaaddin Yılgın "Türkiye ekonomisi açısından güzel bir şey. Keşke her sene böyle bir şey olsa. Gördüğünüz gibi Türk milleti bu tür organizasyonlara özlem çekiyor. Ekonomiye de bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Örneğin her gün 100 kilogram döner takıyorken, yarın, 150 kilogram döner takacağız. Esnaf arkadaşlar böyle günleri bekliyor" dedi.

Simit satıcısı Veysi Maskan ise "Yabancıların buraya gelmesi iyi olur. Ekonomiye de biraz destek olmuş olur. Bizim satışlarımızda da artış oluyor. Simit satışlarında her zamankinden yüzde 15 fazla satış oluyor. Yabancılar kendi ülkelerinde olmadığı için simit ve açmayı merak ediyorlar. Tatmak için alıyorlar" diye konuştu. Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu. LIVERPOOL TARAFTARI İDDİALI Türk Hava Yolları'nın Londra'dan kalkan tarifeli uçağıyla İstanbul'a eşiyle gelen Hint asıllı İngiliz vatandaşı Dapak Patel isimli Liverpool taraftarı, İstanbul Havalimanı çok beğendiğini söyledi. Patel, maçı izlemek için geldiklerini belirterek, "İstanbul’da, güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammet Salah’ı çok seviyorum." diye konuştu.

Pakistan'nın Lahor kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden oradan da İstanbul'a gelen Pakistanlı Şahid Butt, 3 çocuğuyla birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için İstanbul'a geldiğini söyledi. Butt ailesi, "Liverpool 2-0 kazanacak." dedi. Tunuslu Muhammed Ahmao isimli Liverpool taraftarı ise 3 arkadaşıyla maçı tribünden izlemek için geldiklerini söyledi. Böyle bir maçı ilk kez izleyeceklerini dile getiren Ahmao, "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında oynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor." ifadelerini kullandı. "İSTANBUL FUTBOLUN BAŞKENTİDİR" Ahmao, Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün daha burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir." dedi. Final maçını izlemek için Liverpool formasıyla Rusya'dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar da İstanbul'da oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Galya, "Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul'un meşhur yerlerini gezeceğiz. Daha sonra da evimize döneceğiz." şeklinde konuştu.

Alexandra ise röportaj sırasında Türkçe olarak İstanbul'u çok sevdiğini söyledi. TARAFTARLARDAN VODAFONE PARK'A BÜYÜK İLGİ 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde yarınki maç günü adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar, yarın saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu. TAKIMLAR MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR Karşılaşma için İstanbul'a ilk olarak Chelsea takımı geldi. İstanbul Havalimanı'na gece 01.00 sularında inen İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri eşliğinde direkt olarak aprona gelen otobüsle Beşiktaş'taki kamp yapacağı otele gitti. Otelde kampa giren Maviler, bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Liverpool'un ise bugün saat 16.00'da İstanbul'a inmesi bekleniyor. Liverpool, havalimanından direkt olarak Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geçecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. BASIN MENSUPLARI İÇİN MERKEZ KURULDU Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul'a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir merkez kuruldu. Karşılaşma için akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek.

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