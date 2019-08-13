SPOR

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul’a gelen taraftarlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde dolaşan bazı taraftarlar döner yemeyi ihmal etmedi. Ayrıca Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri indirildi.

Dolmabahçe’deki Vodafone Park’ta UEFA Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları gece saatlerinde İstanbul’a geldi. Stadyum çevresinde yapılan hazırlıklarda sona gelinirken, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarının takip etmesi beklenen maç öncesi bazı taraftarlar Taksim Meydanı’na geldi. Üzerlerindeki formalarla İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan taraftarlar mağazaları gezdi.

İNGİLİZ TARAFTARLAR TAKSİM'DE DÖNER YEDİ

Bazı taraftarlar ise Sıraselviler Caddesi girişindeki restoranlarda döner yerken İstiklal Caddesi’nde yürüyen bazı taraftarlar, ilk kez İstanbul’a geldiklerini ve maç nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti. Öte yandan Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine de polis bariyerleri indirildi. Yarın oynanacak maç nedeniyle bariyerlerin güvenlik amaçlı anıtın çevresinin kapatılacağı öğrenilirken, Taksim Meydanı'nda atlı polislerin de önlemler kapsamında devriye attıkları görüldü.

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görevUEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Flaş Falcao açıklamasıFlaş Falcao açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
liverpool chelsea uefa süper kupa taksim

En Çok Okunan Haberler

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Diagne bombası! İşte rakam

Diagne bombası! İşte rakam

Onyekuru resmen açıklandı!

Onyekuru resmen açıklandı!

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isim

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı

Galatasaray'dan Sneijder paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Real Madrid'den müthiş geri dönüş

Real Madrid'den müthiş geri dönüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ibra yine çok konuşulacak

Ibra yine çok konuşulacak

Afrika Kupası'nda finalin adı kondu

Afrika Kupası'nda finalin adı kondu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamlar hayatı boyunca et yememiş hep domuz eti nereye kadar birazda dana eti yiyin :)
adamlar hayatı boyunca et yememiş hep domuz eti nereye kadar birazda dana eti yiyin :)
Bunlar suriyeli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki Süper Kupa finalinde ''kadın hakem'' ile tarih yazılacak

İstanbul'da tarih yazacak

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim’de gezip döner yedi

İngiliz taraftarlar Taksim’de gezip döner yedi

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Monaco'dan Falcao açıklaması!

Flaş Falcao açıklaması

Amerika'dan Mesut Özil için flaş teklif!

Mesut Özil bombası! Transfer...

Ribery'ye sürpriz teklif

Ribery'ye sürpriz teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.