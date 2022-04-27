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Liverpool Villareal maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Villareal maçı hangi kanalda?

27.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Villareal maçı, Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında her iki takım için de önemli olacak . İspanya'da gerçekleşecek rövanş öncesi evinde skor farkı oluşturmak isteyen Liverpool, Jürgen Klopp önderliğinde taktiksel şekilde mücadele verecek. Peki Liverpool Villareal maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Liverpool Villareal maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte merak edilenler...

Liverpool Villareal maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Villareal maçı hangi kanalda?

Liverpool Villareal maçı her iki takım için de oldukça önemli olacak. Daha önce 3 defa karşı karşıya gelmiş olan iki takım, birbirlerine karşı bir beraberlik ve birer galibiyet elde etmişti. Peki Liverpool Villareal ne zaman?

LİVERPOOL VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villareal'i misafir edecek. İlgiyle takip edilen maç 27 Nisan Çarşamba günü yani bugün oynanacak.

LIVERPOOL VİLLAREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Villareal maçı bugün saat 22.00'da oynanacak.

LİVERPOOL VİLLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

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Heyecanlı mücadele, Exxen kanalı üzerinden canlı şekilde izlenebilecek.

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Liverpool
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