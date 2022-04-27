Liverpool Villareal maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Villareal maçı hangi kanalda?

Liverpool Villareal maçı her iki takım için de oldukça önemli olacak. Daha önce 3 defa karşı karşıya gelmiş olan iki takım, birbirlerine karşı bir beraberlik ve birer galibiyet elde etmişti. Peki Liverpool Villareal ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villareal'i misafir edecek. İlgiyle takip edilen maç 27 Nisan Çarşamba günü yani bugün oynanacak.
Liverpool Villareal maçı bugün saat 22.00'da oynanacak.
Heyecanlı mücadele, Exxen kanalı üzerinden canlı şekilde izlenebilecek.
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