Liverpool Villareal maçı ne zaman ve saat kaçta? Liverpool Villareal maçı hangi kanalda?

Liverpool Villareal maçı her iki takım için de oldukça önemli olacak. Daha önce 3 defa karşı karşıya gelmiş olan iki takım, birbirlerine karşı bir beraberlik ve birer galibiyet elde etmişti. Peki Liverpool Villareal ne zaman?

LİVERPOOL VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villareal'i misafir edecek. İlgiyle takip edilen maç 27 Nisan Çarşamba günü yani bugün oynanacak.

LIVERPOOL VİLLAREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool Villareal maçı bugün saat 22.00'da oynanacak.

LİVERPOOL VİLLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanlı mücadele, Exxen kanalı üzerinden canlı şekilde izlenebilecek.

