Liverpool, Villarreal'in rüyasını kabusa çevirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villarreal'i konuk etti.

Anfield'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada kendi kalesine Estupinan ve 55. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, rövanş öncesinde final için büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü İspanya'da El Madrigal Stadyumu'nda Villarreal'in ev sahipliğinde oynanacak.

