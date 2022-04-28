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Liverpool, Villarreal'in rüyasını kabusa çevirdi!

28.04.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Liverpool, büyük bir sürprize imza atarak çeyrek finalde Bayern Münih'i eleyen İspanyol ekibi Villarreal'i ağırladı. Ev sahibi ekip, Villarreal'i 2 farkla geçti ve final öncesi avantajı kaptı.

Liverpool, Villarreal'in rüyasını kabusa çevirdi!
Sadio Mane

Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Villarreal'i konuk etti.

Anfield'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada kendi kalesine Estupinan ve 55. dakikada Sadio Mane kaydetti.

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Bu sonucun ardından Liverpool, rövanş öncesinde final için büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü İspanya'da El Madrigal Stadyumu'nda Villarreal'in ev sahipliğinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool
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