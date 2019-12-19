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Logitech MX518 Legendary İncelemesi | Efsaneler Ölmez!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Logitech, belki de oyuncu fareleri tarihinin en köklü markalarından birisidir. 90'ların sonu, 2000'lerin başında çıkarttığı birçok oyuncu faresi, bugünkü "gaming mouse" anlayışına ışık tutmuş, yol göstermiştir.

Bu farelerden birisi de MX500 modelidir. Henüz oyuncu faresi kavramı ortada yokken onun ilk örneklerinden birisi olarak hafızalara kazınan MX500 yıllar içerisinde kullanıcıları tarafından gelen yoğun istek üzerine 3 defa revize edilerek yeniden piyasaya sürülmüştür. En son 2005 yılında geçirdiği son değişimle MX518 ismini alan model, bugün "Legendary" ekini de almış olarak karşımıza çıkıyor.

MX158 Legendary, adına yaraşır bir fare mi? Sahip olduğu HERO sensörü beklentileri karşılıyor mu? Fiyatını hak ediyor mu? Tüm bu soruların cevabını videomuz da bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
fare inceleme Logitech Logitech MX518 Legendary pc

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