Lokma tarifi: Ustasından lokma tarifi için buraya

Başta İzmir olmak üzere genelde Ege bölgesinin sokaklarında gezenleri mis gibi kokusuyla karşılayan lokma tatlısı tarifi ile karşınızdayız. İzmir lokma tarifi olarak da bilinen az malzemeli bol lezzetli lokmayı evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yaptıktan sonra şimdiye kadar lokma tatlısını denemediğiniz için üzüleceksiniz. 4 kişilik lokma tatlısı için yaklaşık 1 saatinizi ayırmanız yeterli.

LOKMA TARİFİ MALZEMELERİ

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı ayçiçek yağ

LOKMA ŞERBETİ İÇİN;

2 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

Bir dilim limon

LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Unu ve mayayı geniş bir kabın içinde karıştırın.

Karışımın ortasına delik açıp şekeri ve ılık suyu ilava edin.

Yoğurduğunuz hamurunuz ele yapışan bir kıvamdayken üzerini streç filmle kaplayıp 1 saat dinlenmeye bırakın.

Hamurunuz dinlenirken şerbetini hazırlamaya başlayın.

Şekeri ve suyu derin bir tencereye alın.

Şeker eriyene kadar karıştırın.

Kaynamaya başlayan şerbetin içine limonu ekleyip, ocağı kapatın.

Derin bir kızartma tenceresine yağı koyup kızmasını bekleyin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, yağlanmış bir kaşık yardımıyla kızartmak için tencereye atıyoruz.

Lokmaların eşit bir şekilde kızarması için ara ara karıştırıyoruz.

Kızaran hamurları şerbetin içine atıyoruz.

Şerbetin içinde yaklaşık 2 dakika bekleyen lokmaları şerbetten alıp servis için hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

LOKMA TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Çıtır lokma tatlısı tarifi için hamurunuzu mutlaka bir saat bekletmelisiniz.

Yağlanmış kaşık yerine sıkma torbası da kullanabilirsiniz.

LOKMA ÇEŞİTLERİ

Son yılların popüler sokak lezzeti haline gelen lokmayı çikolata sosuyla servis edebilirsiniz. Tuzlu lokma da yine son yılların sevilen tatlarından biri haline geldi.

LOKMA TATLISI SUNUMLARI

Lokma tatlısını tarçınla birlikte servis edebilirsiniz. Yanına vanilyalı dondurma ekleyerek lokmanızı servis edebilirsiniz.

LOKMA KAÇ KALORİ?

1 adet lokma tatlısı ortalama 80 kaloridir.



