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Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Innokentiy Samokhvalov antreman sırasında hayatını kaybetti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.04.2020 00:13 | Son Güncelleme

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Innokentiy Samokhvalov antreman sırasında hayatını kaybetti

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi. (AA)

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