Lokum Gibi Bir Lezzet: Evde Kalamar Tarifi

Kalamar yapımı göz korkutucu gibi durabilir. Fakat kalamarın birçok pişirme türü ve kullanım alanı vardır. Kalamarlar, taze olarak tüketilebilir, aynı zamanda dondurulmuş ve hazır olarak da tüketime uygundur. Aşağıda evde kalamar tarifini bulabilir, kalamarların nasıl temizlendiğini ve kalamar pişirmenin püf noktalarını okuyabilirsiniz.
Kalamar Nasıl Temizlenir?
Kalamar temizliği zor gibi görünmesine rağmen aslında oldukça basittir. Kalamar temizliği için sadece içi ve etini kaplayan zarı soymak yeterli olur. Dikkat etmeniz gereken tek şey temizlemeye geçmeden önce, kalamarı kanatlarından çekerek gövdesinden ayırmak olmalıdır. Bu işlem gözünüzü korkutmasın, gövde kendiliğinden kolayca ayrılır.
Kalamar Pişirme Yöntemi
Kalamarlar, taze veya donmuş haldeyken pişirilebilirler. Dondurulmuş haldeyken önemli olan yumuşatmayı yapabilmektir. Aşağıda kalamar yapılışı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Kalamar Yapımı İçin Gerekli Malzemeler
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 şişe soda
- 1 tane limon
Kalamar Yapılışı
- Kalamarı temizledikten sonra, tuzlama işlemi yapılması gerekir.
- 1 kg kalamarı 750 gr tuz ile 10 ile 15 dakika arası yoğurun. Tuzlama işlemi, kalamarın liflerinin ezilmesini sağlar.
- Yoğurma işleminin ardından kalamarı sudan geçirin.
- Karbonat, şeker, limon suyu karışımı ekleyin.
- Yoğurma işlemine devam ederken dilerseniz soda da ekleyebilirsiniz.
- En az 1-2 saat dinlendirdikten sonra kalamarı una bulayarak, derin bir tavada, kızgın yağda pişirebilirsiniz. En doğru dinlendirme zamanı 1 gecedir.
- Kalamar en hızlı pişen deniz ürünlerinden olduğu için yaklaşık 10 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
Ardından yemeğinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kalamar Yapmanın Püf Noktaları
Her yemeğin olduğu gibi, kalamar yapmanın da püf noktaları vardır. Aşağıda kalamar pişirme tarifi ile ilgili püf noktaları bulabilirsiniz.
- Kalamarı temizledikten sonra tuzlama işlemi yapılması, kalamarın liflerinin ezilmesine yardımcı olarak yumuşak bir kıvam almasını sağlar.
- Kalamar yaparken sade sodayı ekledikten sonra yaklaşık 1 ya da 1 buçuk saat bekletmek gerekir.
- Kalamarın yanında tarator gibi soslar kullanarak lezzetine lezzet katabilirsiniz.
Kalamarın Yanına En Çok Yakışan Sos: Tarator Sos Tarifi
Kalamarın yanına tarator sosu hazırlamak, onu daha lezzetli hale getirir. Kalamar pişirme tarifini uyguladıktan sonra ardından tarator sosunu hazırlayarak servis edebilirsiniz.
Tarator Sosu İçin Gerekli Malzemeler
- 1 avuç dolusu ceviz içi
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 2- 3 dilim bayat ekmek içi
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tane limon
- 1 çay kaşığı tuz
Tarator Sosunun Yapılışı
- Bayat ekmek içini bir kaba ufalayın.
- Yoğurt, ceviz, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu bütün malzemeler ile robottan geçirin.
- Servis etmeden önce birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
Artık sosunuz hazır. Afiyet olsun!
Kalamarın Kalori Değeri
Herhangi bir tarifte olduğu gibi kalamar tarifine de bakılırken en çok dikkat edilen en şey kalori değeridir.
- Deniz canlıları arasında en düşük kalori değerine sahip kalamarın kalorisi 100 gramda 174,9’dur.
- Kalamar tavanın kalori değeri ise 110 gramlık bir porsiyonda 227 kalori içerir.
Kalamarın Faydaları
Kalamarın insan vücuduna faydaları saymakla bitmez. Çok tercih edilen bir deniz ürünü olmasının sebebi de budur. Aşağıda kalamarın insan vücudu için faydalarını okuyabilirsiniz.
- Kalamar yemek, kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı oldukça hızlandırır.
- İçerdiği protein kas gelişimini destekler. Ayrıca kalamarlar yağsız bir besin kaynağıdır.
- B2, B3, B12 vitaminlerini bünyesinde barındırır. B3 vitamini aynı zamanda kan şekerini dengeler.
- İştah açıcı bir besindir, özellikle iştah kapanıklığı yaşayan kişilerin kalamar tüketmesi tavsiye edilir.
- Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını engelleyecek mineraller içerir.
- İçerdiği b12 sayesinde hafızayı kuvvetlendirici etkisi vardır.
- İçerisinde yer alan magnezyum sayesinde depresyona yakalanma riskini en aza indirir.
- Kalamar tüketimi cinsel isteği arttırır ve özellikle erkeklerde cinsel sorunları giderir.
- Uzmanların görüşüne göre, migreni azaltır ve ağrıların hafiflemesini sağlar.
- Kalamarlar, haşlanmış yumurta ile eşdeğer bir kolesterol seviyesine sahiptir.
- Yapımının oldukça kolay olmasının yanı sıra birçok şekilde de kullanılabilir. Kalamar dolması tarifi, kalamar güveç tarifi gibi birçok farklı kalamar tarifi bulunur.
- Kalamarlar, zeytinyağı ile birlikte yenildiğinde kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır.
- Kalamarın fazla tüketilmesi ise bünyeye zararlıdır. Çok fazla tüketildiğinde sindirimin zorlaşmasına neden olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum