Lokum Gibi Bir Lezzet: Evde Kalamar Tarifi

Kalamar yapımı göz korkutucu gibi durabilir. Fakat kalamarın birçok pişirme türü ve kullanım alanı vardır. Kalamarlar, taze olarak tüketilebilir, aynı zamanda dondurulmuş ve hazır olarak da tüketime uygundur. Aşağıda evde kalamar tarifini bulabilir, kalamarların nasıl temizlendiğini ve kalamar pişirmenin püf noktalarını okuyabilirsiniz.

Kalamar Nasıl Temizlenir?

Kalamar temizliği zor gibi görünmesine rağmen aslında oldukça basittir. Kalamar temizliği için sadece içi ve etini kaplayan zarı soymak yeterli olur. Dikkat etmeniz gereken tek şey temizlemeye geçmeden önce, kalamarı kanatlarından çekerek gövdesinden ayırmak olmalıdır. Bu işlem gözünüzü korkutmasın, gövde kendiliğinden kolayca ayrılır.

Kalamar Pişirme Yöntemi

Kalamarlar, taze veya donmuş haldeyken pişirilebilirler. Dondurulmuş haldeyken önemli olan yumuşatmayı yapabilmektir. Aşağıda kalamar yapılışı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Kalamar Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

1 şişe soda

1 tane limon

Kalamar Yapılışı

Kalamarı temizledikten sonra, tuzlama işlemi yapılması gerekir.

1 kg kalamarı 750 gr tuz ile 10 ile 15 dakika arası yoğurun. Tuzlama işlemi, kalamarın liflerinin ezilmesini sağlar.

Yoğurma işleminin ardından kalamarı sudan geçirin.

Karbonat, şeker, limon suyu karışımı ekleyin.

Yoğurma işlemine devam ederken dilerseniz soda da ekleyebilirsiniz.

En az 1-2 saat dinlendirdikten sonra kalamarı una bulayarak, derin bir tavada, kızgın yağda pişirebilirsiniz. En doğru dinlendirme zamanı 1 gecedir.

Kalamar en hızlı pişen deniz ürünlerinden olduğu için yaklaşık 10 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Ardından yemeğinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kalamar Yapmanın Püf Noktaları

Her yemeğin olduğu gibi, kalamar yapmanın da püf noktaları vardır. Aşağıda kalamar pişirme tarifi ile ilgili püf noktaları bulabilirsiniz.