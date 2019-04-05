Lokum gibi et pişirmenize yardımcı olacak etkili yöntemler

Pişirdiğiniz et yemeklerini kuru ve sert bir şekilde yemek istemiyorsanız bu yöntemlere kulak verin...

Kasabınızdan sinirsiz et istemelisiniz. Aynı zamanda aldığınız etin en az 3 gün dinlendirilmiş olması gerekmektedir. Dinlenmiş et, lezzetli bir yemeğin en önemli anahtarıdır.

Eti bir gün öncesinden marine etmek gerekiyor. Bunun için limon suyu, zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, adaçayı yaprağını et ile karıştırıp bir gün boyunca dinlendirin. Böylelikle hem ete güzel bir aroma katmış olacak hem de yumuşamasına yardımcı olacaksınız.

Etin hangi kalınlıkta kesildiği de önemli bir konu. 1,5 ya da 2,5 parmak kalınlığında kesilmiş etler hazırlanan sosu hem daha kolay emecektir hem de et, daha çabuk pişecektir.

Eti soda içinde bekletmek de bir diğer yöntem. Yine bir gün öncesinden pişireceğiniz eti soda içinde bekletirseniz yumuşatmış olursunuz. Soda bu konuda oldukça başarılıdır.

Eğer köfte pişirecekseniz ve bunun için marinasyon yöntemi uygulayamıyorsanız yapmanız gereken şey, köfteleri tavaya ya da ızgaraya koyduktan sonra üzerlerine bir adet buz küpü koymak. Köfte piştikçe buz eriyecek ve böylelikle içinin çok daha sulu kalmasına yardımcı olacaktır.

Eti pişirme aşaması da son derece önemli. Buzdolabından çıkardığınız etin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve mühürleme işlemini muhakak yapın. Mühürlenen etin suyu içinde kalır ve kurumasına engel olur.



