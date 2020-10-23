Lol nasıl oynanır, taktikleri nelerdir?

2009 senesinde Riot Games şirketi tarafından piyasaya sürülen Lol, yıllar boyunca gelişerek dünyanın en sevilen çevrim içi oyunlardan birisi haline geldi. Bu oyun, ücretsiz olması ve düşük sistemli bilgisayarlarda oynanabilmesi sayesinde oldukça tercih ediliyor. Gelin, bu kadar popüler ve sevilen bir oyun olan Lol'ün nasıl oynandığına ve oyun kazandıran taktiklerine birlikte göz atalım.

Lol Nasıl Oynanır?

Lol, çoğunlukla Sihirdar Vadisi adı verilen savaş arenasında oynanır. Her oyuncu, yönetmek istediği şampiyonu seçer ve oyun boyunca izometrik bakış açısı ile seçtiği şampiyonu yönetir. Oyunun temel amacı, 5'er şampiyondan oluşan takımların birbirlerini alt edip rakip kuleleri yok ederek zafere ulaşmasıdır. Lol oyun rehberine geçmeden önce oyun hakkındaki temel bilgileri öğrenelim.

Şampiyonlar

Lol'de yaklaşık 150 adet şampiyon var. Her şampiyonun birbirinden farklı birtakım yetenekleri bulunuyor. Oyun, düzenli olarak güncellemelerle değişime uğradığı için bu şampiyonların becerileri de zaman zaman değişebilir. Oyuncular, her oyun başlangıcında farklı bir şampiyonla Sihirdar Vadisi'ne katılabilirler. Bir şampiyona sahip olmak için o şampiyonun kilidi açılmalıdır. Şampiyonlar, oyunun hikâyesine göre Runeterra isimli evrende yer alırlar.