Lol nasıl oynanır, taktikleri nelerdir?

2009 senesinde Riot Games şirketi tarafından piyasaya sürülen Lol, yıllar boyunca gelişerek dünyanın en sevilen çevrim içi oyunlardan birisi haline geldi. Bu oyun, ücretsiz olması ve düşük sistemli bilgisayarlarda oynanabilmesi sayesinde oldukça tercih ediliyor. Gelin, bu kadar popüler ve sevilen bir oyun olan Lol'ün nasıl oynandığına ve oyun kazandıran taktiklerine birlikte göz atalım.
Lol, çoğunlukla Sihirdar Vadisi adı verilen savaş arenasında oynanır. Her oyuncu, yönetmek istediği şampiyonu seçer ve oyun boyunca izometrik bakış açısı ile seçtiği şampiyonu yönetir. Oyunun temel amacı, 5'er şampiyondan oluşan takımların birbirlerini alt edip rakip kuleleri yok ederek zafere ulaşmasıdır. Lol oyun rehberine geçmeden önce oyun hakkındaki temel bilgileri öğrenelim.
Lol'de yaklaşık 150 adet şampiyon var. Her şampiyonun birbirinden farklı birtakım yetenekleri bulunuyor. Oyun, düzenli olarak güncellemelerle değişime uğradığı için bu şampiyonların becerileri de zaman zaman değişebilir. Oyuncular, her oyun başlangıcında farklı bir şampiyonla Sihirdar Vadisi'ne katılabilirler. Bir şampiyona sahip olmak için o şampiyonun kilidi açılmalıdır. Şampiyonlar, oyunun hikâyesine göre Runeterra isimli evrende yer alırlar.
Şampiyonların yetenekleri; klavyede bulunan Q,W,E ve R harflerine basılarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra şampiyonların pasif yetenekleri de bulunur. Bu yetenekleri kullanırken zamanlama ve el çabukluğu çok önemli. Bir yetenek aktif hale geldikten sonra bir süre kullanılamaz hale gelir. Bu nedenle yeteneğin kullanılacağı zamanın iyi hesaplanması gerekir.
Q, W ve E: Bu tuşlara basıldığında, sadece kullanılan şampiyona ait olan saldırı gücü, saldırı hızı, kritik vuruş şansı, can çalma, sıçrama ya da ışınlanma gibi onlarca güçlendirme veren yeteneklerden birisi aktif hale gelir.
R: Bu yetenek, ulti olarak da bilinir. Diğer yeteneklere göre daha etkili ve bekleme süresi daha uzundur.
Rünler, oyun başlangıcında aktif hale gelen bazı güçlendirmeler olarak bilinir. İtibar puanıyla dilediğiniz rünün kilidini açabilirsiniz. Oyun başında seçtiğiniz şampiyonla uyumlu olan rünleri aktif hale getirerek güçlü bir başlangıç yapmış olursunuz.
Oyunda 3 temel koridor ve bu koridora bağı roller bulunur. Şampiyonlar, kendi rollerine uygun koridorlara giderek savaşırlar. Bu koridorlara gitmek bir kural değilse bile zafere ulaşılması için oyunun koridor sistemine uyulması gerekir.
Üst Koridor: Üst koridor oyuncuları, çoğunlukla bu koridorda yalnız oynarlar. Bu nedenle bu koridor için güçlü ve dayanıklı şampiyonlar seçilir.
Orta Koridor: Orta koridor oyuncuları her zaman çatışmaya hazır bulunurlar. Çabuk hareket ettirilebilen hızlı şampiyonlar bu koridor için uygundur.
Alt Koridor: Alt koridor oyuncuları takımın hasar verme görevini üstlenirler. Bu koridor oyuncuları çoğunlukla kırılgan şampiyonlardan seçilir.
Ormancı: Ormancılar, Sihirdar Vadisi'nde gizlilikle hareket eder. Ormandaki çeşitli yaratıklarla savaşarak seviye alırlar. Gerek duyulduğu zamanlarda takım arkadaşlarına yardım etmek için koridorlara yardıma giderler. Hızlı hareket eden ve gizlilik, ışınlanma gibi özellikleri olan şampiyonlar ormancı olabilir.
5 oyuncu, birinci seviye olarak oyuna başlar. Envanterlerinde belli bir miktar para bulunur. Bu parayla dükkândan eşya alırlar.
Dükkânda silah, zırh veya ayakkabı gibi eşyalar yer alır. Bu eşyaların birbirinden farklı özellikleri bulunur. Şampiyonlar, oyun ilerledikçe altın kazanıp kendi yeteneklerine uygun eşyalar alırlar.
Savaştıkça seviye atlayan oyuncuların yetenekleri açılmaya başlar. Her yeni seviyede açılan yetenek güçlendirilebilir. 6. seviyede ulti yeteneği açılır. Oyuncular, en fazla 18. seviyeye gelebilirler.
Oyuncular rakip şampiyonları, ormandaki yaratıkları ya da minyonları yok ettikçe altın kazanırlar. Minyon ve yaratıklar öldürüldüğünde, altın son vuruşu yapan oyuncuya gider. Bir rakip katledildiğinde ise altının çoğu son vuruşu yapan oyuncuya gider. Geri kalan altınsa hasar bırakan oyunculara dağıtılır. Bu nedenle Lol'de hasar bırakmak kadar son vuruşu yapmak da önemli.
Oyuncular savaşarak altın kazanıp seviye atlamaya devam ederler. Belli bir seviyeden sonra takım savaşları başlar ve oyuncular, rakip takımın kulelerini hedef alırlar.
Taktik Savaşları, Lol bünyesinde piyasaya sürülen ve Lol şampiyonlarıyla oynanan bir mobil oyun.
Altın harcayarak şampiyonlar seçilir ve sahaya sürülür. Aynı şampiyonlar üst üste eklenerek güçlendirilebilir.
Sahanın içinde konumlandırılan şampiyonlar, buna göre hareket eder ve savaşırlar.
Oyun turlarla ilerler. Belirli turlardan sonra herkes tek bir havuzdan şampiyon seçimi yapar ve yeniden savaşırlar.
Master Yi, oyunun en köklü şampiyonlarından birisi. Eğlenceli oynanışı sayesinde en çok tercih edilen şampiyonlardan. Master Yi yeteneklerini öğrenip bol bol antrenman yaptıktan sonra bu şampiyonda ustalaşabilirsiniz.
Q yeteneği ile savaşın ortasında aniden yok olup birkaç saniye sonra ortaya çıkarak birden fazla düşmana hasar verir.
W yeteneği ile can yeniler.
E yeteneğini aktif hale getirerek normal hasarına ek olarak hasar verir.
Lol bir takım oyunu. Takım arkadaşlarınızla iletişim kurun ve birlikte zafere ulaşın.
Sadece bir şampiyonla oynamayın. Çeşitli rolleri ve şampiyonları deneyerek oyunu öğrenin.
Oyun içinde bulunan antrenman aracını kullanarak bol bol pratik yapın.
Yama notlarını okuyun. Oyundaki güncellemeleri takip ederek uyum sağlayın.
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