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Lola June: Tabloları 1600 dolara alıcı bulan 2 yaşındaki ressam

BBC BBC
03.05.2019 07:22 | Son Güncelleme

Amerika'da New York'ta yaşayan iki yaşındaki Lola June, 1600 dolara fiyat bulan tabloları ile resim dünyasında ismini duyurdu.

Lola June: Tabloları 1600 dolara alıcı bulan 2 yaşındaki ressam

Henüz altı bağlanan Lola, bir aile dostu aracılığı ile New York'ta 40 işinden oluşan bir sergi açmayı da başardı.

Bu sergide de resimlerinin 32'si satıldı.

Onu keşfeden ve ilk sergisini organize eden sanatçı Pajtim Osmanaj, Lola'nın resmini bir akşam yemeği sırasında fark ettiğini söyledi.

Osmanaj, "Elinde akrilik boyalarla ortaya çıktı ve 15 dakika boyunca resim yaptı. Sonra fırçayı yere attı ve başka odaya gitti. Resmi gördüğümde 'bu iyi' diye düşündüm" dedi


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Anahtar Kelimeler:
New York abd lola june

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç beğenmedim bu yaşa kadar resim çizmeyi öğrenemediyse bu yaştan sonra bi cacık olmaz bu veletten
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