Lola June: Tabloları 1600 dolara alıcı bulan 2 yaşındaki ressam

Henüz altı bağlanan Lola, bir aile dostu aracılığı ile New York'ta 40 işinden oluşan bir sergi açmayı da başardı.
Bu sergide de resimlerinin 32'si satıldı.
Onu keşfeden ve ilk sergisini organize eden sanatçı Pajtim Osmanaj, Lola'nın resmini bir akşam yemeği sırasında fark ettiğini söyledi.
Osmanaj, "Elinde akrilik boyalarla ortaya çıktı ve 15 dakika boyunca resim yaptı. Sonra fırçayı yere attı ve başka odaya gitti. Resmi gördüğümde 'bu iyi' diye düşündüm" dedi
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