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Londra'da İstanbul Portföy sponsorluğunda İKSV Genç Sanatçı Fonu yararına bir gala gecesi düzenlendi

15.10.2024 17:58
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İKSV, genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, İstanbul Portföy sponsorluğunda Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen gala gecesine iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Etkinlikte toplanan bağışlarla, fona yaklaşık 360 bin İngiliz Sterlini tutarında kaynak aktarıldı.

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Halit Ergenç’in özel sunuşuyla başlayan Istanbul Calling Gala Gecesi’nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Gece, Erol Evgin’in orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi.

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Gala gecesi kapsamında düzenlenen ve Christie’s Uluslararası Direktörü Beatriz Ordovas’ın yönettiği destek yarışında, Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Osman Dinç, Nuri İyem, Alev Ebüzziya Siesbye ve Fausto Zonaro’nun birer eseri yer aldı. İlona Akyavaş, Veronica Devrim, Osman Dinç, Alev Ebüzziya Siesbye, Osman Nuri İyem, Gizem Kahya İyem ve 2015-2022 yılları arasında İKSV’nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenen Münir Ekonomi tarafından yapılan eser bağışlarıyla düzenlenen destek yarışı aracılığıyla Genç Sanatçı Fonu'na yaklaşık 174 bin İngiliz Sterlini ek destek sağlandı.

Detaylı bilgi için. www.iksv.org/tr/iksv-genc-sanatci-fonu/hakkinda

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul IKSV
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