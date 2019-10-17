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Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

Londra'da düzelenen iklim protestoları kapsamında bir eylemci trenin üzerine çıktı. Ulaşımın durmasına neden olan eylemci, yolcular tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen iklim protestoları kapsamında bir 'Yok Oluş İsyanı' (Extinction Rebellion) eylemcisi metroda trenin üstüne çıkarak protestoya yapmak istedi. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, trenin kalkmasını bekleyen yolcular, eylemciye öfkelenerek trenin üstünden aşağıya indirdi.

Londra’nın Canning Town istasyonunda gerçekleşen olayda, protestonun ulaşımı durdurmasına sebep olduğu gerekçesiyle yolcuların tepkisine neden olduğu yerel basında yer aldı. Eylemcinin, öfkeli kalabalık tarafından darp edildiği belirtildi.

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ingiltere Londra yok oluş isyanı tren

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