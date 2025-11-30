SPOR

Londra derbisinde kazanan çıkmadı! Chelsea ile Arsenal 1-1 berabere kaldı

Premier Lig’in 13. haftasındaki Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Berker İşleyen

Premier Lig’in 13. haftasında Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge’de karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 38. dakikada Moises Caicedo’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının 48. dakikasında Chelsea, Trevoh Chalobah’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım ise 59. dakikada Mikel Merino’nun kaydettiği golle eşitliği sağladı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca derbi 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonuçla puanını 30 yapan Arsenal liderliğini sürdürdü. Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea ise 24 puanla 3. sıraya geriledi.

