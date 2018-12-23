TREND

Londra merkezli firma üretti: 100 yıl boyunca giyilebilecek pantolon

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 23.12.2018 08:03 | Son Güncelleme

Londra merkezli Vollebak erkek giyim markası, parlak montlar, kanlı kamuflaj tişörtlerden sonra şimdi de 100 yıl giyilebilecek pantolonlar üretti. Firma, bu pantolonların çok rahat olduğunu öne sürüyor.

Londra merkezli firma üretti: 100 yıl boyunca giyilebilecek pantolon

Yeni pantolonlar oldukça şık durmanın yanı sıra bir asır boyu sahibine hizmet verecek (ortalama yaşam süresi gözününe alındığında, sahiplerine demek daha doğru olacak) şekilde üretildi.

Vollebak, 100 yıllık pantolonların çok rahat olduğunu da iddia ediyor. Peki tasarımcılar tüm bu kombinasyonları bir pantolonda birleştirmeyi nasıl başardı? Bu sorunun yanıtını Vollebak web sitesinde bulmak mümkün.

Tüm zamanların popüler renkleri haki ve granit grisi rengi, aktif ve maceracı bir yaşam tarzına işaret eden ve bacak kusurlarını bile kapatan stiliyle 100 yıllık pantolonlar gerçekten de çok şık görünüyor.

Yüksek termal ve mekanik mukavemetli elyaftan oluşan iç kumaş aramid, 100 yıllık pantolonun oldukça konforlu olmasını sağlıyor. Sentetik olmasına rağmen aramid, derinin hava almasına imkan tanıyor ve bacakların sanki pamukla temas ettiği hissi veriyor.

Temel avantajı dayanıklılığı olan 100 yıllık pantolon, üç kumaş katmanından oluşuyor: Yukarıda sözü edilen aramid, beden ve ısı arasında bariyer oluşturan orta katman, su geçirmeyen ve esnek olan dış katman. Vollebak, mümkün olan tüm testleri başarıyla geçen 100 yıllık pantolonun astronot kıyafetlerinden daha mükemmel olduğunu iddia ediyor.

100 yıllık pantolon 575 euroluk fiyatıyla pahalı gibi görünse de, ömür boyu giyilecek bir pantolon.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İzmir'de yakalandı: Rüya gibi bir andı, hep hayal etmişimdirİzmir'de yakalandı: Rüya gibi bir andı, hep hayal etmişimdir
Herkes şoke oldu! Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz...Herkes şoke oldu! Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vollebak Londra pantolon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de oltasına takıldı: Rüya gibi bir andı, her zaman hayal etmişimdir

İzmir'de yakalandı: Rüya gibi bir andı, hep hayal etmişimdir

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı

Herkes şoke oldu! Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz...

Rüyada bal görmek ne demektir? İşte bal ile görülen rüyaların tabirleri

Rüyada bal görmek ne anlama gelir?

Rüyada arı görmek ne anlama gelir? Arı ile ilgili görülen rüyaların hikmeti nedir?

Arı ile ilgili görülen rüyaların hikmeti nedir, neye delalettir?

Seks iddiası ölümüne neden oldu! Otel odasında kalbi durdu

Seks iddiası ölümüne neden oldu! Otel odasında kalbi durdu

Dudağında çıktı! Yara sandı ama hastaneye gidince gerçeği öğrendi

Yara sandı, şok gerçeği hastanede öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.