Loris Karius için flaş iddia

Alman basınının haberine göre Beşiktaş ile bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Loris Karius için Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Yunanistan'dan Olympiakos'un talip olduğu belirtildi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta 2 hatalı gol yiyen ve İngiliz basınının sert eleştirilerine maruz kalan Karius, 'yeni bir başlangıç' için Beşiktaş'a geldiğini belirtmişti.

Alman basını ise Beşiktaş'ta da eleştirilerden kurtulamayan Karius'un 'İkinci yeni başlangıç' için sezon sonunda takım değiştireceğini kaydetti. Bu sezon Beşiktaş ile Süper Lig'de 22 maça çıkan Karius, kalesinde 27 gol görürken 6 maçta kalesini gole kapamıştı.

