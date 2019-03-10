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Loris Karius'a sevgili desteği! Sophia Thomalla tribünde

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 10.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla da Konyaspor maçını tribünden takip etti. Sophia, top Karius'a her geldiğinde büyük heyecan yaşadı.

Loris Karius'a sevgili desteği! Sophia Thomalla tribünde

Beşiktaş’ın file bekçisi Loris Karius’u sevgilisi Sophia Thomalla Atiker Konyaspor maçında Alman futbolcuyu yalnız bırakmadı.

Vodafone Park’ta oynanan müsabakayı takip etmek için gelen Thomalla tribündeki yerini aldı. Sophia Thomalla’nın Karius’a top geldiğinde heyecanlandığı görüldü. Alman file bekçisi maçta 2 de gol yedi.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar bazı pozisyonlarda hata yapan Karius’a kısa süreli tepki gösterdi.

Sophia Thomalla


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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Sophia Thomalla Beşiktaş

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