Loris Karius'a sevgili desteği! Sophia Thomalla tribünde

Beşiktaş’ın file bekçisi Loris Karius’u sevgilisi Sophia Thomalla Atiker Konyaspor maçında Alman futbolcuyu yalnız bırakmadı.
Vodafone Park’ta oynanan müsabakayı takip etmek için gelen Thomalla tribündeki yerini aldı. Sophia Thomalla’nın Karius’a top geldiğinde heyecanlandığı görüldü. Alman file bekçisi maçta 2 de gol yedi.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar bazı pozisyonlarda hata yapan Karius’a kısa süreli tepki gösterdi.
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