SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Loris Karius'a transferde kötü haber!

Loris Karius'a transferde kötü haber!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.05.2020 17:13 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Loris Karius'un transferinden vazgeçti. Beşiktaş'ı alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayet eden Karius, siyah beyazlı kulüple sözleşmesini feshetmişti.

Loris Karius'a transferde kötü haber!

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini tek taraflı olan fesheden Loris Karius'un adı Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'le geçiyordu.

Alman basınında yer alan habere göre; Hertha Berlin, Karius'u transfer etmekten vazgeçti.

Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kaleci bir süredir Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry ile telefon görüşmeleri yapıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Sırbistan'da şampiyon belli olduSırbistan'da şampiyon belli oldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

Galatasaray bombayı patlatıyor

Galatasaray bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!

Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!

Beşiktaş yeni forvetini buldu!

Beşiktaş yeni forvetini buldu!

Bir aile yok oldu... Genç futbolcu hayatını kaybetti

Bir aile yok oldu... Genç futbolcu hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ronaldo kendi adasında mahsur kaldı

Ronaldo kendi adasında mahsur kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cristiano Ronaldo yine karantinaya uymadı!

Cristiano Ronaldo yine karantinaya uymadı!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Loris Karius'a transferde kötü haber!

Loris Karius'a transferde kötü haber!

Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız oldu

Sırbistan'da şampiyon belli oldu

Playboy modeli Anamaria Prodan, FC Hermannstadt'ı satın alıyor

Dünyanın en seksi menajeri kulüp alıyor!

Genç futbolcu Roman Guzman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Bir aile yok oldu... Genç futbolcu hayatını kaybetti

Polonya'da maçlar seyircili oynanacak!

O ligde maçlar seyircili oynanacak!

LASK Linz'e puan silme cezası

Koronavirüs tedbirlerine uymadı, puan silme cezası aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.