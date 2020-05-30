Loris Karius'a transferde kötü haber!

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini tek taraflı olan fesheden Loris Karius'un adı Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'le geçiyordu.
Alman basınında yer alan habere göre; Hertha Berlin, Karius'u transfer etmekten vazgeçti.
Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kaleci bir süredir Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry ile telefon görüşmeleri yapıyordu.
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