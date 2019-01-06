Loris Karius: Adını bile duymadığım kadınlarla beni ilişkilendiriyorlar

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş’ta Alman file bekçisi Loris Karius, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kamp değerlendirmesi yaparak sözlerine başlayan Karius, "Burada olmak çok güzel. Harika koşullarda çalışıyoruz. İşimize odaklanacağımız koşullar var. Birliktelik içinde çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısında iyi performans sergilememiz gerekiyor. İlk yarıda çok puan kaybettik, ikinci yarıda iyi bir performans sergileyerek bu sayede istediğimiz yere gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

"YAZILANLARIN YÜZDE 99'U SAÇMALIK"

Türkiye’de kendisini iyi ve huzurlu hissettiğini söyleyen Loris Karius, "Kulübe ve takım arkadaşlarıma uyum sağladım. Ligin ilk yarısında zor bir dönem geçirdik ve birçok sakatlık yaşadık. Her maçta önümde oynayan savunma hattında değişiklik oldu. Bu da kolay değil. Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Huzurlu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Hakkında çıkan magazin haberleriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Karius, "Herhangi bir sorun yaşamadım. Yazılanların yüzde 99’u saçmalık. Buradaki tek sorun, benim özel hayatımın üzerinden ya da sportif performansımla ilgili, aslı astarı olmayan şeyler yazan medyayla ilgili. Daha önce adını bile duymadığım kadınlarla beni ilişkilendiriyorlar. Kulüpte de bunun herhangi bir negatif yansıması yok. İngiliz medyası, burada yazılanları alıp kopyala yapıştır yapıyorlar. Yani yine işin kaynağı buradaki gazeteler oluyor" diye konuştu.