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Loris Karius, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius, Trabzonspor yenilgisinin ardından geleceğiyle ilgili konuştu. Karius, "Tüm taraflar mutluysa ve memnunsa devam edeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem devam ediyor" dedi.

Loris Karius, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta takımın Alman kalecisi Loris Karius maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Karius maçla ilgili değerlendirmesinde, ''İlk yarı oyunda değildik. Bunu kabul etmemiz lazım. Son 10 dakikada biraz toparlandık. Orada gol de bulabilirdik. Şanssızdık. Trabzonspor işimizi zorlaştırdı. 2. yarı golü attıktan sonra geriye düştük. Sonuçta kaybettik.'' şeklinde ifadeler kullandı.

Hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Karius, geleceğiyle ilgili de açıklamada bulundu:

''Bu bir takım oyunu. Bunu unutmamak lazım: Hayal kırıklığı yaşıyorum. Belki bir kurtarış daha yapsak buradan 1 puan alabilirdik. Bir maçımız daha var ve kazanmamız gereken bir maç. Onun ardından hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Tüm taraflar mutluysa ve memnunsa devam edeceğimi düşünüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem devam ediyor.''

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Loris Karius Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KARIus gider çakma kaleci muhaaa
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