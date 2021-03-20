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Loris Karius dünya devine gidiyor

20.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve Union Berlin'de de as kaleci olamayan Loris Karius, gelecek sezon Bayern Münih'in yedek kalecisi olabilir.

Loris Karius dünya devine gidiyor

Beşiktaş'ın büyük hayal kırıklığı Loris Karius, önümüzdeki sezon Bayern Münih forması giymeye gün geçtikçe yaklaşıyor.

Neuer'e yedek olarak bir oyuncu transfer etmek isteyen Bayern Münih'in, Alman oyuncu için olumlu geri dönüş aldığı ve kısa sürede resmi girişimlerin yapılacağı bildirildi.

"BAYERN MÜNİH İÇİN ÇOK UYGUN"

Bundesliga yorumcusu Kevin Hatchard, Karius'un Bayern Münih'e transferinin oldukça muhtemel olduğunu kaydederken nedenlerini de şöyle aktardı;

"Almanya'da Mainz'da gösterdiği performans nedeniyle Karius'a hala bir güven var. Almanya'daki repütasyonu, İngiltere'ye göre kesinlikle daha iyi durumda ve pandeminin de takımlar üzerinde ciddi etkileri oldu. Kulüpler büyük paralar harcamak istemiyor ve bir yedek kaleciyi 2-3 milyon euro bedelle almak da Bayern Münih için mantıklı olacaktır."

27 yaşındaki Karius, Liverpool'dan kiralandığı Union Berlin'de de as kaleci olmayı başaramadı. Bu sezon 5 maçta görev alan Alman file bekçisi, kalesinde 4 gol gördü ve 3 maçta rakiplere gol izni vermedi.

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