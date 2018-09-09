Loris Karius, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı

Loris Karius, futbol dünyasındaki gelenekleri alt-üst etti. Futbolda genellikle hücum oyuncularının formaları taraftarların en çok tercih ettiği ürünler olarak dikkat çeker.

Beşiktaş’ta ise Loris Karius’la birlikte bu gelenek tersine dönmeye başladı. Siyah-Beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde en çok satış yapan isim Quaresma’ydı. Şampiyonluk sezonları dahil Portekizlı yıldızın tahtını hiç kimse sallayamadı. Hatta geçen sezon olağanüstü bir performans gösteren Talisca bile Q7’nin forma satış rakamlarını yakalayamadı.

SATIŞ PATLAMASI YAŞANIYOR

Ancak transferin son anlarında gelen Loris Karius bu geleneği değiştiriyor. Beşiktaş’ın Alman kalecisinin imza attıktan sonra en çok forma satışı yapan oyuncu olarak vitrine çıkması dikkat çekiyor. Quaresma’ya satışlarda fark atan Loris Karius’un en sıkı müşterileri ise kadın taraftarlar. Üstelik kadın taraftarların, kadınlar için hazırlanmış formalar yerine Karius’un orijinal kaleci kazağına daha çok ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Kartal Yuvaları’nın da bu ani satış patlamasına cevap vermeye çalıştığı belirtiliyor.