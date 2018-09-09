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Loris Karius, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ta görev yaptığı sezonların tamamında forma satışında bir numaraydı. Alman kaleci Karius imzayı attıktan sonra Kartal Yuvası’nda en çok onun forması satıldı. En sıkı müşterisi ise kadınlar.

Loris Karius, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı

Loris Karius, futbol dünyasındaki gelenekleri alt-üst etti. Futbolda genellikle hücum oyuncularının formaları taraftarların en çok tercih ettiği ürünler olarak dikkat çeker.

Beşiktaş’ta ise Loris Karius’la birlikte bu gelenek tersine dönmeye başladı. Siyah-Beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde en çok satış yapan isim Quaresma’ydı. Şampiyonluk sezonları dahil Portekizlı yıldızın tahtını hiç kimse sallayamadı. Hatta geçen sezon olağanüstü bir performans gösteren Talisca bile Q7’nin forma satış rakamlarını yakalayamadı.

SATIŞ PATLAMASI YAŞANIYOR

Ancak transferin son anlarında gelen Loris Karius bu geleneği değiştiriyor. Beşiktaş’ın Alman kalecisinin imza attıktan sonra en çok forma satışı yapan oyuncu olarak vitrine çıkması dikkat çekiyor. Quaresma’ya satışlarda fark atan Loris Karius’un en sıkı müşterileri ise kadın taraftarlar. Üstelik kadın taraftarların, kadınlar için hazırlanmış formalar yerine Karius’un orijinal kaleci kazağına daha çok ilgi gösterdikleri belirtiliyor. Kartal Yuvaları’nın da bu ani satış patlamasına cevap vermeye çalıştığı belirtiliyor.

4 HAFTADA 135 BİN FORMA SATILDI

Beşiktaş’ta satışa çıkan yeni sezon formalarına da büyük ilgi var. 4 haftada satış rakamlarının 135 bini bulduğu belirtildi. Rakamlar, Beşiktaşlı taraftarların satın alma tercihlerinin başarıya endeksli olmadığını da gösteriyor. Siyah-Beyazlı kulüp geçen sezon takım şampiyon olmasa da bu sezonki satış ve karlılık oranlarının şampiyonluk yaşanan iki sezonun gerisinde kalmayacağına inanıyor.

(AKŞAM)

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