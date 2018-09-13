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Loris Karius sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki seneliğine kiraladığı Loris Karius, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş taraftarına bir mesaj yayınladı. Loris Karius, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Loris Karius sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalandı

Beşiktaş forması giyen Loris Karius, sosyal medya hesabından önemli bir yalanlamada bulundu.

Liverpool'dan kiralanan Loris Karius, bir gazetede kendisinin söylediği iddia edilen ''Bir daha kimseye yazmam'' şeklindeki sözlerinin doğru olmadığını dile getirdi.

Alman kaleci sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'ye geldiğinden bu yana Türkiye'den kimseye röportaj vermediğini belirtirken ''Türkiye'ye geldiğimden bu güne kadar hiçbir medya kuruluşuyla herhangi bir röportaj yapmadığımı kamuoyuna arz ederim. Hakkımda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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