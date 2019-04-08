Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'dan Xherdan Shaqiri'ye: Hiç tipim değil

Bir süredir Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'la ilişki yaşayan Sophia Thomalla'nın gözü sevgilisinden başkasını görmüyor.

İsviçre'de yayım yapan Nau adlı internet sitesine bir röportaj veren seksi model, İsviçreli futbolcuları beğenmediğini söyledi.

"İsviçreli futbolcuların hepsi birbirine benziyor" diyen 29 yaşındaki Thomalla, Borussia Mönchengladbach'ın kalecisi Yann Sommer içinse "Yakışıklı görünüyor" yorumunu yaptı.

Liverpool'un Arnavut asıllı İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri için "Hiç tipim değil" diyerek olay yaratan Karius'un sevgilisi, Wolfsburg'da forma giyen Steven Zuber hakkında da aynı ifadeyi kullandı.



