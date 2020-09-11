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Los Angeles Lakers seride avantajı ele geçirdi

NBA HABERLERİ  | 11.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Los Angeles Lakers seride avantajı ele geçirdi

NBA'e, Batı Konferansı play-off yarı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin özellikle ilk devresinde iyi savunma yapan Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 110-100'lük skorla yenerek seride 3-1 öne geçti ve konferans finaline kalmak adına önemli bir avantaj yakaladı.

Lakers'ta Anthony Davis 29 sayı ve 12 ribaunt, LeBron James 16 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist, Rajon Rondo 11 sayı ve 10 ribauntla double double yaparken, Alex Caruso ise 16 sayıyla play-off kariyerindeki sayı rekorunu kırdı.

Rockets'ta Russell Westbrook 25 sayıyla takımının en skoreri olurken, James Harden 21 sayı ve 10 asist, Eric Gordon 19, Austin Rivers 14 sayı ile oynadı. NBA play-off turuna iki maçla devam edilecek.

(AA)

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