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Los Angeles Lakers'tan Lebron James'e yıllık 35 milyon Dolar

NBA HABERLERİ  | 25.06.2018 08:06 | Son Güncelleme

Cleveland Cavaliers ile kontratı biten 33 yaşındaki süper yıldıza Los Angeles Lakers senelik 35 milyon Dolar önererek anlaşmaya en yakın takım oldu.

Los Angeles Lakers'tan Lebron James'e yıllık 35 milyon Dolar

NBA'DE tüm zamanların en iyi basketbolculanndan birisi olan LeBron James'in yeni sezonda nerede forma giyeceği netleşmeye başladı.

Cleveland Cavaliers ile kontratı biten 33 yaşındaki süper yıldızın önündeki en iyi seçeneğin Los Angeles ve Lakers olduğu, ABD medyasında bir kez daha yinelendi. Hem ailesinin bu kentte yaşamak istemesi hem de Lakers'm maaş bütçesinin yeterli olması rotayı belli ediyor.

9 NBA finali görüp bunların

3'ünü kazanan, son finalde Golden State Warriors'a kaybeden 'Kral' için Philadelphia 76'ers seçeneği ikinci sırada. Cavaliers'da kalma intimali de masada ancak en iyi teklifi yapan ekip olan L.A Lakers diğer takımlardan büyük bir farkla önde duruyor. Lakers'm, yıllık 35 milyon dolara yakın bir kontratla James'i renklerine bağlaması bekleniyor. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers los angeles lakers lebron james

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