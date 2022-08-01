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Lösemiyi yenip Avrupa şampiyonu olan milli halterci başarısıyla gururlandırıyor

01.08.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yılda yendikten sonra haltere başlayan milli sporcu Ceren Akarsu, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Düzce'de hazırlanıyor - Avrupa şampiyonu milli halterci Akarsu: "İnşallah seneye Gençler Avrupa Şampiyonası'nda güzel derece yapmayı düşünüyorum"

ÖMER ÜRER - Kocaeli'de çocuk yaşta yakalandığı lösemiyi yenip haltere başlayan ve geçen yıl Avrupa şampiyonu olan 17 yaşındaki Ceren Akarsu, başarısıyla adından söz ettiriyor.

Kocaeli'de 7 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl mücadele vererek yenmeyi başaran Akarsu, ağabeyine özenerek haltere başladı.

Ağır hastalık atlatmasına rağmen kısa sürede Türkiye'deki şampiyonalarda başarı göstererek milli takıma seçilen Akarsu, geçen yıl Polonya'da yapılan Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 45, silkmede 57, toplamda ise 102 kilo ile 3 altın madalya kazandı.

Düzce'de antrenörler Yasin Aydın, Sıtkı Doğan ve Reyhan Elmalı gözetiminde Çilimli Spor Salonu'nda 1 Temmuz'dan beri kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcu, 10-18 Ağustos'ta yine Polonya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıyor.

- "Hastalığım bitmişti fakat tabii ki ağrılar, zorluklar oluyordu"

Milli halterci Ceren Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan kanseri teşhisi konulduğunda ailesiyle çok zorluklar çektiğini ancak tedavi sürecini 2012'de bitirdiğini anlattı.

Judo ve tekvando sporlarını denediğini fakat yapamadığı için ağabeyi sayesinde haltere başladığını aktaran Akarsu, "Hocam tekniğimi gördü ve beğendi. Haltere başlamadan önce hastalığım bitmişti fakat tabii ki ağrılar, zorluklar oluyordu. Onun haricinde hiçbir sıkıntım olmadı. Şu an daha iyiyim. Gençlerde ve büyüklerde dünya ile Avrupa Şampiyonaları'nda hedeflerim var. İnşallah seneye Gençler Avrupa Şampiyonası'nda güzel derece yapmayı düşünüyorum." dedi.

Hastalığı atlattıktan sonra ailesi ve yakın çevresinin böyle bir sporla uğraşmasının tedirginliğini yaşadığını belirten milli sporcu, "Ailem korktu, daha sonrasında hocamla konuştular. Halteri yapmaya başlayınca baktılar bir şeyim yok, iyiyim, tepki vermediler. Onlar da mutlu oldu böyle olmasına." diye konuştu.

- Antrenör Aydın: "Hedefimiz Ceren kızımızla şampiyonluk"

Antrenör Yasin Aydın da Ceren ile ilk defa birlikte çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışma isteği, hırsı ve azmi çok güzel, bizi daha da iştahlandırıyor. Kendisi de çok iştahlı bir sporcu. İnşallah bu azmiyle çalışmaya devam ederse çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hedefimiz de Ceren kızımızla Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk. Bu hedefe de ulaştık mı Ceren'in önünün daha da açılacağına inanıyorum."

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