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LÖSEV’den farkındalık çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına #LÖSEVdeHerÇocukKahraman sloganıyla LÖSEV tüm Türkiye genelinde ve sosyal medyadan etkinlikler yapmaya davet ediyor.LÖSEV 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kayseri ve ilçelerinde bulunan LÖSEV’e kayıtlı ve pandemi sürecinde evlerinden hiç çıkamamış lösemili çocuklar için LÖSEV, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına #LÖSEVdeHerÇocukKahraman sloganıyla LÖSEV tüm Türkiye genelinde ve sosyal medyadan etkinlikler yapmaya davet ediyor.
LÖSEV 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kayseri ve ilçelerinde bulunan LÖSEV’e kayıtlı ve pandemi sürecinde evlerinden hiç çıkamamış lösemili çocuklar için LÖSEV, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Talas Belediyesi ile işbirliği yaptı. Belediyelerin destekleriyle lösemili çocukların evlerinin bulunduğu sokaklarda 4 gün sürecek, coşku dolu etkinlikler düzenledi. LÖSEV’e kayıtlı birçok lösemili çocuğun yaşadığı sokağa dek etkinlik araçlarıyla ulaşan ekipler, müzik eşliğinde dans gösterileri ve hediyeler sunarak çocuklara büyük bir sürpriz yaptı. Evlerinin kapı ve balkonlarından yapılan gösterileri izleyen lösemili çocukların neşesi ve heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklarının mutluluğunu gören lösemili çocukların aileleri “LÖSEV her zaman yanımızda, destek veren kurumlarımıza binlerce teşekkürler” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.
Hayatta umutlu ol sen her zaman, unutma “Her Çocuk Bir Kahraman”
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “LÖSEVdeHerÇocukKahraman” sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı haftaya yönelik açıklama yaptı; 90’lı yılların sonlarında lösemi Yeşilçam’da sonu acı ile biten filmlerin konusu amansız bir hastalık olduğunun o yıllarda en iyi ihtimalle yüz lösemi hastası çocuğun sekseninin kaybedildiği vurgulandığı açıklamada şu ifadeler dikkat çekti, “Çocukların ölüm raporları ‘lösemi’ diye tutulsa da; o çocuklar kötü tedaviden, enfeksiyondan, açlıktan ve en acısı da umutsuzluktan ölüyordu. Bugün ekstra hijyen önlemleri sağlıklı ve yeterli beslenme ile yüksek moral sayesinde yüzde 92 başarıyla LÖSEV lösemili çocuklara umut olmaya devam ederken bir kere daha altını çizmek ister ki; ‘Lösemi önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır!’
Her çocuğun bir kahramana ihtiyacı vardır.
LÖSEV olarak mücadelelerinde ellerinden tuttuğumuz binlerce çocuğumuza sesleniyoruz ki “asıl kahraman sizsiniz...” LÖSEV yaptığı açıklamada tüm Türkiye’yi hafta boyu #LÖSEVdeHerÇocukKahraman etiketli paylaşımlar yaparak lösemiyle mücadelede farkındalık yaratmaya çağırdı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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