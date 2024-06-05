Ne bankaya ne de yastık altına güvendiler! Kilolarca altını arka bahçelerine gömen yaşlı çifte hırsızlık şoku... "Bir anda ortadan kayboldu"

MYNET|DIŞ HABERLER 71 yaşındaki Prawet Sitha adlı yaşlı adam ve 69 yaşındaki eşi Somboon Phudontong evlerinin arka bahçesine gömdüklerini söyledikleri altınlarının çalınması üzerine çareyi karakola gitmek de buldu. Evlerinden yaklaşık 4 metre uzaklıktaki bir longan ağacın altına 30 santimetrelik bir çukur açarak iki kolye ve bir bilezik de dahil olmak üzere altın takıların tamamını yerleştirdiklerini söyleyen çift çukuru ise hasır ve içinde tavukların olduğu bir kümesle kapattı.

"BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

Altınların yerini değiştirmek için kazdıklarında çukurun boş olduğunu gören çift büyük bir şok yaşadı. Altınların bir anda ortadan kaybolduğunu ifade eden Prawet, "İlk kez yaptığımız bir şey değildi. Sık sık yerini değiştirirdik. Gömülü altınların yerini sadece karım biliyordu. Bir anda ortadan kayboldu" diyerek polise başvurdu.







