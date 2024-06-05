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    4. Ne bankaya ne de yastık altına güvendiler! Kilolarca altını arka bahçelerine gömen yaşlı çifte hırsızlık şoku... "Bir anda ortadan kayboldu"

    Ne bankaya ne de yastık altına güvendiler! Kilolarca altını arka bahçelerine gömen yaşlı çifte hırsızlık şoku... "Bir anda ortadan kayboldu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 11:56
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    Taylandlı yaşlı bir çift bankaya ve evde saklamaya güvenmediklerini söyleyerek kilolarca altınlarını evlerinin arka bahçesinde bulunan bir ağacın dibine gömmüştü. Lamphun eyaletinde yaşayan ikili arka bahçelerine gömdükleri 200.000 baht (yaklaşık 1777 bin 446 TL) değerindeki altın aksesuarlarını kaybedince hırsızlık mağduru olduklarını anlayarak durumu polise haber verdi.

    Ne bankaya ne de yastık altına güvendiler! Kilolarca altını arka bahçelerine gömen yaşlı çifte hırsızlık şoku... "Bir anda ortadan kayboldu"

    MYNET|DIŞ HABERLER 71 yaşındaki Prawet Sitha adlı yaşlı adam ve 69 yaşındaki eşi Somboon Phudontong evlerinin arka bahçesine gömdüklerini söyledikleri altınlarının çalınması üzerine çareyi karakola gitmek de buldu. Evlerinden yaklaşık 4 metre uzaklıktaki bir longan ağacın altına 30 santimetrelik bir çukur açarak iki kolye ve bir bilezik de dahil olmak üzere altın takıların tamamını yerleştirdiklerini söyleyen çift çukuru ise hasır ve içinde tavukların olduğu bir kümesle kapattı.

    "BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

    Altınların yerini değiştirmek için kazdıklarında çukurun boş olduğunu gören çift büyük bir şok yaşadı. Altınların bir anda ortadan kaybolduğunu ifade eden Prawet, "İlk kez yaptığımız bir şey değildi. Sık sık yerini değiştirirdik. Gömülü altınların yerini sadece karım biliyordu. Bir anda ortadan kayboldu" diyerek polise başvurdu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland Altın hırsızlık
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