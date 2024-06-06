Fren arızası yaşayan tramvay kontrolünü kaybetti! Yolcular otoyolun ortasına fırladı... Korku dolu anlar: 80 yaralı, 1 ölü

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Kemerovo kentinde bir tramvay fren arızası nedeniyle yolcularına kabus dolu anlar yaşattı. 23 yaşındaki kadın sürücü Alexandra Marieva saatte 60 kilometre hızla giderken frenlerin arızalandığını fark etti ve bir anda kontrolünü kaybetti. Çok sayıda yolcu tramvayın kırılan kapılarından otoyola düştü.

Geçen yılın ekim ayından bu yana şoför olarak çalışan Alexandra Marieva başta olmak üzere onlarca yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaralı bulunan yolculardan üçünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Marieva'nın ise çok sayıda kırığının bulunduğu ve başından yaralandığı söylendi.







