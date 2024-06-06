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    4. Fren arızası yaşayan tramvay kontrolünü kaybetti! Yolcular otoyolun ortasına fırladı... Korku dolu anlar: 80 yaralı, 1 ölü

    Fren arızası yaşayan tramvay kontrolünü kaybetti! Yolcular otoyolun ortasına fırladı... Korku dolu anlar: 80 yaralı, 1 ölü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 10:24
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    Rusya'nın Kemerovo kentinde fren arızası yaşayan tramvay kontrolden çıktı. Tramvayın kırılan kapılarından çok sayıda yolcu düşerek yaralandı. Kontrolünü kaybeden tramvay hattın üzerinde duran başka bir araca çarparak ancak durabildi. Olayda 80 kişinin yaralandığı ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Fren arızası yaşayan tramvay kontrolünü kaybetti! Yolcular otoyolun ortasına fırladı... Korku dolu anlar: 80 yaralı, 1 ölü

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Kemerovo kentinde bir tramvay fren arızası nedeniyle yolcularına kabus dolu anlar yaşattı. 23 yaşındaki kadın sürücü Alexandra Marieva saatte 60 kilometre hızla giderken frenlerin arızalandığını fark etti ve bir anda kontrolünü kaybetti. Çok sayıda yolcu tramvayın kırılan kapılarından otoyola düştü.

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    Geçen yılın ekim ayından bu yana şoför olarak çalışan Alexandra Marieva başta olmak üzere onlarca yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

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    Hastanede yaralı bulunan yolculardan üçünün durumunun ciddi olduğu belirtildi. Marieva'nın ise çok sayıda kırığının bulunduğu ve başından yaralandığı söylendi.

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    Rusya tramvay
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