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    4. 63 yaşındaki baba suçlandı! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu... Polis karşılaştığı manzaraya inanamadı

    63 yaşındaki baba suçlandı! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu... Polis karşılaştığı manzaraya inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 15:22
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    İngiltere'nin Essex bölgesindeki çiftlik evlerinde 54 yaşındaki Maria Nugara ve oğlu 29 yaşındaki Giuseppe Morreale ölü bulundu. Komşuları evden gelen sesler üzerine polis haber verdiklerinde gerçek ortaya çıktı. 63 yaşındaki Calogero Ricotta karısını ve oğlunu öldürmekle suçlanarak tutuklandı.

    63 yaşındaki baba suçlandı! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu... Polis karşılaştığı manzaraya inanamadı

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Essex bölgesindeki çiftlik evlerinde bir anne ve oğlunun cansız bedeninin polisler tarafından bulunmasından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Komşularının sesleri ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenlerini yerde yatar bir şekilde buldu.

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    Ailenin komşusu olan 57 yaşındaki Linda Cooling, Essex Live'a yaptığı açıklamasında, "Gerçekten birbiriyle iyi geçinen çok iyi bir aileydi. Bunun nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.

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