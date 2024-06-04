63 yaşındaki baba suçlandı! Anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu... Polis karşılaştığı manzaraya inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Essex bölgesindeki çiftlik evlerinde bir anne ve oğlunun cansız bedeninin polisler tarafından bulunmasından sonra olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. Komşularının sesleri ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenlerini yerde yatar bir şekilde buldu.

Ailenin komşusu olan 57 yaşındaki Linda Cooling, Essex Live'a yaptığı açıklamasında, "Gerçekten birbiriyle iyi geçinen çok iyi bir aileydi. Bunun nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.







