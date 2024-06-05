İş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen anne 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yaşayan 19 yaşındaki anne oğlunu satmaya çalıştığı iddia edildikten sonra gözaltına alındı.

Genç kadın olay yerinde 15 bin sterlin (yaklaşık 624 bin 511 TL) değerinde nakit parayla bulundu. İsmi açıklanmayan anne iş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

Genç anne , çocuğunu satmaktan suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Şüphelinin ve alıcının kimliği açıklanmazken olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği söylendi.







