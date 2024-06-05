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    4. İş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen anne 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

    İş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen anne 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.06.2024 08:54
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    Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yaşayan bir anne iş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek 2 yaşındaki çocuğunu satmaya karar verdi. Anlaşma yaptığı kişiyle buluşma yerine geldiğinde ismi açıklanmayan anne bir çanta dolusu parayla suçüstü yakalandı. Olayın ardından 2 yaşındaki bebeğin sosyal hizmetlere gönderildiği dile getirildi.

    İş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen anne 2 yaşındaki oğlunu satmaya çalışırken yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

    MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yaşayan 19 yaşındaki anne oğlunu satmaya çalıştığı iddia edildikten sonra gözaltına alındı.

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    Genç kadın olay yerinde 15 bin sterlin (yaklaşık 624 bin 511 TL) değerinde nakit parayla bulundu. İsmi açıklanmayan anne iş kurmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

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    Genç anne , çocuğunu satmaktan suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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    Şüphelinin ve alıcının kimliği açıklanmazken olaya ilişkin olarak soruşturmanın devam ettiği söylendi.

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