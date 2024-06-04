Cenazesinde bir anda dirildi! 74 yaşındaki kadın herkesi şoke etti: "Bu çok sıra dışı bir durum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska bölgesindeki bir bakımevinde kalan 74 yaşındaki Constance Glantz'in öldüğü ifade edildi. Bir personel Glantz'in cenaze töreni sırasında yaşadığını fark edince hemen polise haber verdi. Polisler yaptığı incelemede bakımevinde bulunan bir doktorun Glantz'ı muayene ettiğini ve ölüm raporunu imzaladığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis şefi Houchin basına yaptığı açıklamasında, "Bu çok sıra dışı bir durum. Bunu 31 yıldır yapıyorum ve daha önce hiçbir şey bu noktaya gelmemişti. Huzurevinin herhangi bir suç kastına rastlayamadık ancak soruşturma devam ediyor" dedi.







