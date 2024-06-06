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    4. Korkunç anlar! 15 metrelik süpermarket rafları domino taşı gibi personel ve müşterilerin üzerine devrildi: 8 yaralı, 1 ölü

    Korkunç anlar! 15 metrelik süpermarket rafları domino taşı gibi personel ve müşterilerin üzerine devrildi: 8 yaralı, 1 ölü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 09:00
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    Brezilya'nın Maranhao bölgesindeki bir süpermarkette 15 metrelik raflar domino taşı gibi personel ve alışveriş yapan müşterilerin üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde insanlar can havliyle kaçmaya çalışırken olayda 8 kişinin yaralandığı ve 21 yaşındaki personel Elane de Oliveira Rodrigues ezilerek öldüğü belirtildi.

    Korkunç anlar! 15 metrelik süpermarket rafları domino taşı gibi personel ve müşterilerin üzerine devrildi: 8 yaralı, 1 ölü

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis bölgesindeki bir süpermarkette kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri korkunç anlara sahne oldu. 15 metre yüksekliğindeki rafların çökmesi nedeniyle personel ve müşteriler zor anlar yaşadı. Ürünlerden oluşan enkazın altında kalan 21 yaşındaki market personeli Elane de Oliveira Rodrigues ezilerek öldü ve 8 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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    Olay ilişkin soruşturma devam ederken mağdur ve ailelerinin yaşadıkları duruma dair olarak dava hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

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    Brezilya
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