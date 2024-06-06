Korkunç anlar! 15 metrelik süpermarket rafları domino taşı gibi personel ve müşterilerin üzerine devrildi: 8 yaralı, 1 ölü

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Maranhao eyaletindeki Sao Luis bölgesindeki bir süpermarkette kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri korkunç anlara sahne oldu. 15 metre yüksekliğindeki rafların çökmesi nedeniyle personel ve müşteriler zor anlar yaşadı. Ürünlerden oluşan enkazın altında kalan 21 yaşındaki market personeli Elane de Oliveira Rodrigues ezilerek öldü ve 8 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay ilişkin soruşturma devam ederken mağdur ve ailelerinin yaşadıkları duruma dair olarak dava hakkının saklı tutulduğu belirtildi.