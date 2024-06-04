Deniz kenarında fotoğraf çekilmek isterken dalgaları hesaba katmadı! Poz verirken dalgalara kapıldı... O anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi

MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'nın Odesa şehrinde yaşayan 20 yaşındaki yaşındaki polis memuru Oleksandra Oleschuk arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında fotoğraf çekildiği sırada dalgaların hedefi haline geldi.
Beyaz bir elbise giyen Oleschuk'un dalgalara kapılarak boğulmadan önceki son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Oleschuk'un arkadaşları büyük bir şok içinde olayı izledi ve genç kadına yardım edemedi.
Oleschuk'un cansız bedeni olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı ve kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.