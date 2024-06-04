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    4. Deniz kenarında fotoğraf çekilmek isterken dalgaları hesaba katmadı! Poz verirken dalgalara kapıldı... O anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi

    Deniz kenarında fotoğraf çekilmek isterken dalgaları hesaba katmadı! Poz verirken dalgalara kapıldı... O anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 13:55
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    Ukrayna'nın güneybatısında yer alan Odesa şehrinde yaşayan 20 yaşındaki polis memuru Oleksandra Oleschuk, deniz kenarında fotoğraf çekilirken kıyıya vuran dalgalara sürüklendi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Deniz kenarında fotoğraf çekilmek isterken dalgaları hesaba katmadı! Poz verirken dalgalara kapıldı... O anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi

    MYNET|DIŞ HABERLER Ukrayna'nın Odesa şehrinde yaşayan 20 yaşındaki yaşındaki polis memuru Oleksandra Oleschuk arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında fotoğraf çekildiği sırada dalgaların hedefi haline geldi.

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    Beyaz bir elbise giyen Oleschuk'un dalgalara kapılarak boğulmadan önceki son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Oleschuk'un arkadaşları büyük bir şok içinde olayı izledi ve genç kadına yardım edemedi.

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    Oleschuk'un cansız bedeni olayın üzerinden günler geçmesine rağmen hâlâ bulunamadı ve kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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